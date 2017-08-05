В Грузии в ДТП с автобусом погибли два человека

В Грузии в ДТП с автобусом пострадали семнадцать человек, два - погибли.

Это произошло 6 мая в Тетрицкаройском муниципалитете возле поселка Манглиси. До Тбилиси оставалось несколько часов поездки. В автобусе находились туристы, которые держали путь от из монастыря Фоки. Полагают, что у автобуса была проблема с колесом, из-за чего водитель потерял контроль над транспортным средтвом. По этой причине автобус перевернулся. Известно, что семнадцать человек получили травмы, еще два - погибли на месте происшествия. Всех, кто пострадал в аварии, отвезли в больницу на госпитализацию. Правоохранительные органы начали расследования и выясняют личности всех пассажиров автобуса.

Напомним, в тот же день в Египте случилось похожее происшествие. Автобус полиции врезался в грузовой автомобиль. Известно, что в автобусе находилось 48 пассажиров, которые ехали в Судан из Хартума в Каир. Когда автобус передвигался по трассе, то он врезался в грузовик. Сооблищи, что водитель автобуса погиб на месте происшествия.