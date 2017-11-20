Раненный ножом саратовец оправдывает ударившую его сожительницу

6 мая в Саратовской области житель города Энгельса получил ножевое ранение от сожительницы, однако перекладывает вину на неизвестного. Такую версию рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, примерно в 20 часу воскресенья в городскую больницу поступил 47-летний мужчина, проживающий в квартире во 2-м микрорайоне Урицкого. Медики диагностировали у него колотое ранение в области грудной клетки, характерное для ножа. Из-за характера раны, врачи уведомили о происшествии сотрудников полиции. Стражи порядка прибыли в лечебное заведение и опросили пострадавшего. Тот заявил, что около 19 часов своей собственной квартире подвергся нападению со стороны незнакомца.

Полицейские проверили обстоятельства инцидента и заподозрили 36-летнюю горожанку, которая проживает вместе с раненным. В момент задержания она была сильно пьяна. Поэтому представители МВД не могут завести уголовное дело и ожидают, пока подозреваемая вернется в нормальное состояние.