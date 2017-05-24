6 мая в Бурятии при загадочных обстоятельствах пропал двухлетний мальчик. Это случилось в Иволгинском районе, в дачном некоммерческом товариществе "Эдэм". Информацию передает сотрудник республиканского СК Дмитрий Столяров.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Бурятия сообщают о случае, в ходе которого пропал двухлетний ребенок. Согласно данным, которые они сообщают, инцидент был зафиксирован вчера, 6 мая, Иволгинском районе. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пропавшего мальчика. Она рассказала, что оставила своего сына буквально на 20 минут с другими детьми, игравшими на берегу реки, когда зашла в дом к своей сестре. Когда она вышла, то его на месте уже не было, и дети не смогли ответить, куда он пропал.

Сразу после этого по указанному адресу прибыла оперативная группа, и начался поиск. Правоохранители отмечают, что ребенок пропал при загадочных обстоятельствах. Так, на месте происшествия была найдена записка со словом "Умрет". По этой причине возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего лица, хотя в полиции и не могут утверждать точно, имеет ли она отношение к исчезновению.

К поиску подключились волонтеры. Они искали всю ночь, однако на утро многие стали расходиться по домам. По этой причине оставшиеся просят помощи у местных жителей, говоря о том, что нужна подмога. Вскоре реку станут прочесывать водолазы. О результатах их работ будет сообщено позже.