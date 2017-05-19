Неграмотные жители Брянска режут шины за место у подъезда

В Брянске мстительные жители Советского района пробивают шины за "неправильную" парковку. Об этом в социальных сетях написала очевидица Екатерина Савина.

Кто-то из жильцов многоэтажного дома №31 на улице Крахмалева оказался недоволен тем, что соседи оставили автомобиль у его подъезда. Злоумышленник проколол колесо транспортного средства и оставил на месте преступления неграмотно составленную записку с требованием. Оно гласит: "Ставь свою телегу у своево подъезда". Екатерина Савина призвала соседей по дому быть бдительными и внимательнее следить за своими автомобилями.

Факт орфографических ошибок повеселил некоторых пользователей. Они предположили, что послание написано женским почерком. Но если без шуток - поступок неизвестного вызвал волну критики. Ведь во дворе нет зарезервированных мест, есть только общая территория. Жилец имеет право возмущаться лишь в связи с проникновением на оплаченное место на парковке или в личный гараж. Один из горожан даже риторически поинтересовался, куда девать машины людям, приехавшим в гости. Тоже ставить у своего подъезда в другой части города?