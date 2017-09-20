В Волгограде водитель маршрутки до крови избил пассажира из-за 15 рублей на проезд

В Волгограде водитель маршрутки избил пассажира и вышвырнул из общественного транспорта из-за того, что ему не хватило 15 рублей оплатить проезд. О произошедшем в социальных сетях сообщили очевидцы.

Как стало известно, в воскресенье, 6 мая, водитель маршрутного такси набросился с кулаками на пассажира, который сообщил ему о том, что ему не хватает 15 рублей оплатить проезд в транспорте. Водитель остановил маршрутку около остановки СХИ, вошел в салон, схватил бедного пассажира и стал выпихивать его из транспорта. На улице он набросился на того с кулаками, несколько раз толкнул так, что пассажир ударился любом об дверь и рассек себе бровь, после чего скрылся с места ЧП.

Униженный мужчина после инцидента сел на тротуаре и начал плакать, неравнодушные прохожие помогли ему смыть кровь, вызвали скорую и полицию. Сотрудникам правоохранительных органов пострадавший рассказал, что сам виноват в произошедшем, ведь ему не хватало на проезд 15 рублей и не стал писать заявление на обидчика.

Пользователи социальных сетей отметили, что водитель легко отделался и поинтересовались, неужели за 15 рублей можно избивать человека и оставаться безнаказанным, а также посочувствовали пострадавшему.

В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка.