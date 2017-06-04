В Лондоне случилась «кислотная атака»: три человека пострадали

6 мая в Лондоне полиция получила сигнал о том, что в районе Далстон от химической атаки пострадали три человека. По данным СМИ, которые ссылаются на слова очевидцев, некий мужчина напал на людей и выплеснул на них какую-то кислотную жидкость.

Как сообщается, в ночь на 6 мая в Лондоне случилась еще одна «кислотная атака». От действий неизвестного мужчины пострадали три человека 17, 22 и 27 лет.

По словам свидетелей случившегося происшествия, некий мужчина напал на людей, а затем вылил на них жидкость. Предполагается, что неизвестный применил против своих жертв кислотосодержащее вещество.

Сейчас инцидентом занимается полиция. О том, как сильно пострадали люди и какая у них степень ожогов – пока не сообщается.

Власти Великобритании сообщили, что «кислотные атаки» становятся серьезной проблемой, за последние 4 года их количество увеличилось на 300%. В 2017 году нападений с кислотными веществами было 837.