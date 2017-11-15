На юго-востоке Москвы нашли труп пенсионерки с проломленным черепом

5 мая, на юго-востоке Москвы, в подъезде дома на Сиреневом бульваре было найдено тело мертвой пенсионерки. У погибшей женщины было сломано основание черепа.

Представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что 5 мая поступила информация о том, что в подъезде дома на Сиреневом бульваре был найден труп пожилой женщины. Сообщение о трупе диспетчеру полиции передали с номера скорой помощи 03. Полицейские отправились на место инцидента, там они установили, что у погибшей женщины 1946 года рождения был перелом основания черепа.

По данным, пенсионерка скончалась примерно за час до прибытия полиции. Сейчас труп пожилой женщины отправили на экспертизу. Причины, по которым пенсионерка получила перелом основания черепа и скончалась, пока не установлены. Полицейские инициировали начало проверок и расследований. Информация о гибели пенсионерки получила подтверждение представителей пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, однако, более детальных данных пока не предоставляется.