В Петербурге машина отскочила после ДТП и сбила ребенка светофором

6 мая в Красноармейском районе Санкт-Петербурга из-за ДТП с двумя иномарками светофор травмировал школьника. Подробности происшествия рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Автокатастрофа развернулась возле дома №12 на Новочеркасском проспекте. По предварительной информации, водитель Skoda ехал со стороны Рижской улицы и собирался повернуть на Таллинскую. При этом он не пропустил BMW, который ехал по проспекту от Донецкой площади. Произошло столкновение. BMW толкнуло в сторону светофора, рядом с которым мальчик 13-14 лет ожидал зеленого сигнала для движения по пешеходному переходу. Конструкция обрушилась на подростка и сильно травмировало его. Очевидцы сообщают, что у него может быть сломана нога.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние, как тяжелое. Инспекторы выясняют личность ребенка и начали административное расследование с целью выявить виновного в происшествии.