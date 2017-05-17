В Волгоградской области выбежавший на дорогу мальчик попал под колеса иномарки

В Волгоградской области, в Камышине, 7-летний мальчик попал под колеса иномарки Datsun. 5 мая ребенок, по данным регионального ГУ МВД РФ, находился без взрослых и выбежал на проезжую часть прямо перед машиной, водитель которой не успел остановить транспорт и не смог избежать аварии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области, в Камышине, на улице Ленина, произошло ДТП. По предварительным данным, 26-летний мужчина ехал на автомобиле марки Datsun в сторону Текстильной улицы.

В 15:00 на дорогу выбежал мальчик. 7-летний ребенок находился на улице без взрослых, он оказался прямо перед движущимся на него автомобилем. В результате, водитель не смог остановить машину и сбил мальчика. В аварии ребенок травмировал голову. С травмами его доставили в медицинское учреждение. Детали и подробности случившегося уточняются.