В Харькове вандалы едва не снесли памятник маршалу Жукову

В Харькове вандалы едва не разбили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Инцидент имел место в ночь на 6 мая, сейчас бюст уже восстановили, как сообщает VistaNews.

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, к этому причастны националисты из организации «Фрайкор». Политик подчеркнул, что такие действия являются плевком в память о тех, кто прошёл Вторую мировую войну. В дальнейшем, как отметил Геннадий Кернес, он обратится к правоохранителям, чтобы вандалы больше не могли и подойти к советским памятникам. Политик пообещал, что майские праздничные мероприятия пройдут без подобного рода неприятных инцидентов.

Ранее монументы в память о Георгии Жукове в Украине уже пытались уничтожать. Так, в конце июня прошлого года в Одессе сняли мемориальную доску, установленную в честь легендарного маршала СССР.