В Барнауле автоцистерна легла на бок из-за «ужасной дороги» и огромной лужи

6 мая в поселке Булыгино, под Барнаулом, грузовик перевернулся на бок. По словам очевидцев, причиной аварии стала «ужасная дорога», снимки огромной ямы и лежащей рядом с ним автоцистерны уже появились в Сети.

Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», в поселке Булыгино грузовая машина попала в аварию и упала на бок. Якобы, ДТП произошло из-за того, что на данном участке «ужасная дорога».

Также очевидцы сообщили, что авария случилась «на ровном месте». На снимках видно, что автоцистерна лежит на боку в огромной луже. Дорога на фото и правда выглядит не так привлекательно и красиво, как хотелось бы. Вместо асфальта дорога покрыта грязью, ухабами и ямой с лужей.

Пользователи пишут, что такая авария не стала для них чем-то удивительным, так как автоцистерна попросту «угодила в яму». Местный житель пишет, что он живет в 50 метрах от места аварии и там действительно весьма внушительная яма. В нее попадают те, кто не часто ездит по этой дороге. Местные автолюбители знают о преграде и заранее начинают ее объезжать.