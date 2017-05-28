В Воронеже "шальные императрицы" за рулем иномарки попали в "бетонный плен"

В Воронеже пьяные женщины на улице Антонова-Овсеенко решили проскочить через заградительные блоки в лесополосу на иномарке, однако эта идея была обречена на провал. В результате иномарка застряла, а "шальные императрицы" разругались и пошли искать помощь.

Как стало известно, в ночь на 6 мая на улице Антонова-Овсеенко произошло довольно курьезное ДТП, кадры с места события очевидцы опубликовали в социальной сети. Так, две пьяные женщина на иномарке решили, что им удастся без труда проехать в лесополосу через заградительные блоки, однако все оказалось не так-то просто.

Взяв разгон, дамочки решили на скорости проскочить, но план не удался и иномарка прочно стала между заградительными блоками, не двигаясь ни вперед, ни назад. Очевидцы рассказали, что сразу же после инцидента "шальные императрицы" начали ругаться и выяснять, чья же это была идея. Видимо, к "общему знаменателю" придти им так и не удалось, потому что они разбрелись в разные стороны с целью найти помощь и высвободить свою машину из бетонного плена.