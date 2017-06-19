"Ушел умирать в лес": житель Тобольска ранил сердце ножом и пропал

4 мая 42-летний Алексей Эристов получил ножевое ранение грудной клетки и с тех пор считается пропавшим. Об этом в социальных сетях пишут представители организации "Поиск пропавших людей-Тобольск".

Мужчина 1976 года рождения в 10 часов утра покинул свой дом в микрорайоне 7а и направился в неизвестном управлении. На нем были надеты джинсы, серая шапка, черные туфли и весеннюю куртку темно-синего цвета.

Мать пропавшего утверждает, что в минувший четверг Алексей Эристов нанес себе ножом ранение в область сердца и с сильным кровотечением решил не дожидаться прибытия медиков из "скорой помощи". Женщина добавила: ее сына отправился "умирать в лес". В воскресенье тобольские активисты встречаются у торгового центра "Михайловский" и намерены отыскать Алексея Эристова, живым или мертвым. Пока поиск по больницам и моргам результата не дал.