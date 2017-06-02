Жителей Челябинска испугали гуляющие по крыше дети

Утром 6 мая пользователи социальных сетей сфотографировали в Челябинске маленьких детей, гуляющих по крыше. Горожане испугались возможного падения.

Бдительные жильцы сфотографировали из окон двух ребят на доме №8 по улице Зальцмана. Оказалось, что мальчик вместе с младшей сестрой забрались на кровлю магазинов, пристроенных к многоэтажному жилому зданию. Малышка, предположительно, не старше 3-4 лет. Старший держит её за руку и отпускает, чтобы взобраться на карниз.

Обеспокоенные авторы публикации призвали родителей убрать детей с крыши и уберечь нервы прохожих. Некоторые жители города большой проблемы в происходящем не увидели, ведь в детстве многие забирались на крыши. Они предположили, что дети выбрались на довольно обширную площадку со своего балкона, выходящего аккурат на крышу.