В Екатеринбурге загорелось здание на Базовом переулке

В Сети появилась информация о сильном пожаре в Екатеринбурге. В районе Базового переулка загорелся один из домов. Причины пожара и что именно пострадало пока неизвестно.

В группе «ВКонтакте» жители Екатеринбурга опубликовали фото- и видеоматериалы, на которых видно черный столб дыба, идущий от горящего здания. Водитель авто во время передвижения по магистрали снял эти кадры. Видно, как дым уносит ветром от проезжей части в противоположном направлении, поэтому видимость не пострадала.

Другой источник предоставляет фотографии, сделанные, вероятно, из окна многоэтажного здания. Благодаря удобному ракурсу удается рассмотреть, что горит одноэтажное здание.

Подписчики группы утверждают, что это промышленная зона, где расположено много фабрик и организаций. Вероятно, горит одно из складских помещений.