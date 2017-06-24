Под Сызранью заснувший водитель грузовика засыпал трассу пряниками и печеньем

4 мая водитель крупного грузовика Freightliner уснул и взял на таран две "Газели" в Самарской области. Об этом уведомили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел на трассе М-5 "Урал", ведущей из Сызрани в Тольятти. В ночь на субботу 34-летний дальнобойщик вел Freightliner с полуприцепом и задремал на 943-м километре. Примерно в 23:30 машина смесилась на обочину и протаранила припаркованный ГАЗ-2834DJ. Тот отлетел в сторону с стукнул ГАЗ-2834DK. Freightliner продолжил свой разрушительный путь и ударил ещё один ГАЗ-2834DK.

Последний грузовик перевозил упаковки с пряниками и печеньем. В результате ДТП сладости разбросало на несколько метров вдоль проезжей части. В момент удара 41-летний мужчина из Ростовской области сидел за рулем, а потому получил травмы. К счастью для него - легкие ушибы. Пострадавший отказался обращаться за помощь в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в причинах автокатастрофы.