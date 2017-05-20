Служба судебных приставов опечатала крупнейший ТРЦ Барнаула

В субботу, 5 мая, рано утром был закрыт один из главных торгово-развлекательных центров города Барнаул “Арена”. Решение о временном закрытии заведения и опечатке здания вынесла местная служба судебных приставов. Сообщается, что суд постановил закрыть ТРЦ из-за предварительного заключения инспекторов МЧС о нарушении пожарной безопасности. Есть также информация, что решению суда о закрытии “Арены” способствовало не только МЧС, но и прокуратура Барнаула. Так как помимо серьёзных нарушений противопожарных правил безопасности, в действиях руководства ТРЦ обнаружили и ряд коррупционных случаев. Причём крупного масштаба. А также прокуратурой были замечены следы мошенничества и уклонения от налогов. В сумме все факторы сделали решение суда и итоговую опечатку здания незамедлительными.

Несмотря на то, что владельцы ТРЦ “Арена” были извещены приставами о закрытии заранее, их визит всё же вызвал непомерное удивление посетителей и администрации заведения. Тем не менее администраторы быстро ознакомились с документами, содержащими заключение судьи Индустриального районного суда Барнаула и не препятствовали закрытию. Владельцам магазинов и фудкортов предоставили возможность на время вывезти ценное имущество из “Арены” через служебные выходы.