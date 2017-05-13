2-летний мальчик задавил маму на автомобиле в Волгоградской области

В Волгоградской области 2-летний ребенок сел за руль родительского автомобиля и задавил свою мать. Об этом 6 мая уведомила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, жительница хутора Муковни в Клетском районе припарковала машину во дворе своего дома. Она забыла активировать ручной тормоз и вытащить ключи из зажигания. Ситуацией воспользовался её активный сын. Мальчик 2,5 лет забрался в салон и щелкнул ключом.

В результате автомобиль покатился вперед. Женщина попыталась помешать движению транспортного средства и получила травмы при столкновении, ведь тяжелая машина успела набрать существенную скорость. Её госпитализировали. Ребенок, к счастью, пережил инцидент без последствий.