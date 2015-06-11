В порту Сочи странно задымился круизный лайнер

В ночь на воскресенье, 6 мая, в морском порту Сочи произошло довольно странное задымление на одном из круизных лайнеров. Отмечается, что всему экипажу судна пришлось в срочном порядке покидать борт, однако возгорания не произошло.

Как стало известно, сегодня ночью в морском порту Сочи образовалось странное задымление на круизном лайнере, потому весь экипаж пришлось эвакуировать в срочном порядке. Спасатели поработали на месте инцидента, однако возгорания не зафиксировали, также пока они не смогли назвать точную причину произошедшего.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, ведется проверка по факту задымления, точные причины которого будут объявлены позже. В настоящий момент также остается неизвестной и модель круизного судна, на котором произошло задымление.