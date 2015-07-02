Жираф насмерть забодал режиссёра во время съёмки в ЮАР

В Южноафриканской республике жираф смертельно травмировал известного режиссера Карлоса Карвальо, когда тот снимал очередной фильм о дикой природе. Со слов очевидцев инцидент описывает издание The Sun.

Оператор Дирк ван дер Мерв утверждает, что вместе с пострадавшим прибыл на игровую ферму и крупно снимал обитающих там представителей африканской фауны. Во время процесса жираф по неизвестной причине подошел к Карлосу Карвальо, резко двинул шеей и боднул его головой. Удар пришелся человеку над ухом и был настолько сильным, что отбросил режиссера примерно на пять метров.

Карлоса Карвальо оперативно госпитализировали в одну из больниц Йоханнесбурга. Однако повреждение головы оказалось очень тяжелым и привело к смерти пациента. Владельцы фермы всячески выгораживают своего жирафа. По их словам, покойный сам допустил травму, ведь не соблюдал правила безопасного поведения с животными.

При жизни Карлос Карвальо прославился фильмами на тему природы. Его работы заслужили множество почетных премий, таких как премия Африканской кинематографической академии и "Серебряный лев" Каннского кинофестиваля.