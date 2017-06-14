В Новосибирске произошло тройное столкновение с участием троллейбуса

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали стразу три транспортных средства. Столкновение между Nissan Tiida, Ford Ranger и троллейбусом произошло на перекрёстке.

В группе службы эвакуации Новосибирска в социальной сети была опубликована видеозапись, на которой показаны последствия аварии. Автор ролика уточнил, столкновение произошло на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова. Сам момент ДТП он не видел и смог показать только его последствия, когда проезжал мимо места столкновения. Также неизвестно и о пострадавших.

От удара у Nissan пострадала передняя часть кузова, а у пикапа Ford Ranger сильно повредило бампер. В ролике не показано, что случилось с общественным транспортом, однако сильных повреждений не заметно. Автор видеозаписи предположил, что троллейбус пострадал незначительно, и скорее всего последствия аварии будут заметны только на лакокрасочном покрытии.

Подписчики группы в шутку стали говорить о том, что виноват как всегда водитель общественного транспорта. Но по количеству повреждений троллейбус был назван достойно перенесшим столкновение.