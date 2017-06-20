В Ноябрьске за ночь сгорели два ТЦ, МЧС рассматривает версию поджога

Вечером, 5 мая, в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа горели сразу два ТЦ. Пожары случились в торговых центрах «Таурус» и «Семья», в МЧС рассматривают версию поджога.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, по факту выгоревших зданий уже ведутся работы. Наиболее вероятной версией случившегося эксперты считают возгорание, ставшее последствием поджога.

Как сообщили в МЧС, торговые центры загорелись почти в одно и то же время. На момент случившегося центры уже были закрыты, посетителей в них не было. В торговом центре «Таурус» пожар смогли ликвидировать довольно быстро, спасатели потушили огонь менее, чем за час. В здании огонь повредил 100 квадратных метров.

В ТЦ «Семья» пожар был масштабнее. Из 6 050 квадратных метров площади здания огонь повредил порядка 2 200 квадратных метров. Пожарные смогли спасти два крыла торгового центра и материальные ценности на примерную сумму в 28 миллионов рублей. В ТЦ «Семья» пожар тушили в течении 3 часов.

Как сообщают СМИ ЯНАО, оба ТЦ являются собственностью одного предпринимателя. На момент пожаров, здания уже были пустыми, пострадавших нет, в огне никто не пострадал. В МЧС ведутся проверки, точные причины возгораний устанавливаются.