Ночной побег лошадей спровоцировал жуткое ДТП в Омской области

В ночь на 6 мая несколько лошадей сбежали от своих хозяев и спровоцировали масштабное ДТП на трассе в Омской области. Об этом в социальных сетях написали очевидцы происшествия.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Омск-Петропавловск. Лошадиный табун по неизвестной причине оказался на проезжей части. В итоге под колеса машин попали четверо животных. Проезжающие мимо водители сняли на камеру жуткое зрелище: травмированные тела коней, лежащие у обочины.

Оказалось, что три лошади погибли вскоре после столкновения с транспортом, а одна получила сильные повреждения. Из-за ночной активности скакунов один автомобиль оказался в кювете. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из людей.