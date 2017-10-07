В Москве на митинге «Он нам не царь» полиция избила и задержала сторонников Навального

5 мая по всей России проходили митинги сторонников Навального, которые выступали против очередного президентского срока Путина, в Москве акция завершилась потасовками. СМИ сообщили, что полиция при разгоне митингующих стала избивать и задерживать людей, среди пострадавших есть и журналисты.

Как сообщают СМИ, во время столкновений на митинге в Москве полиция била людей дубинками. От избиения пострадали не только участники акции, но и корреспонденты изданий, которые пришли на митинги для фиксации происходящего.

По словам пострадавших журналистов, полиция и ОМОНовцы били «всех без разбору». Об избиениях рассказали корреспонденты из ряда изданий. Помимо этого, столкновения были из-за членов движения НОД, которые выступали против соратников Навального и поддерживают идеи Кремля.

НОДовцы требовали, чтобы полиция задержала корреспондента, который брал интервью у участницы митинга. Затем они бросали по журналистам и митингующих камнями.

Как сообщается, в Москве митингующие пострадали от полисменов с дубинками и от НОДовцев с камнями. Также известно, что без происшествий не обошлось в Петербурге. Там митингующего избили дубинками, а все происходящее попало на видео.