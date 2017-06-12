В Петербурге сторонников Навального задерживают и бьют дубинками

5 мая в Петербурге на акции сторонников Навального произошли столкновения, при разгоне митингующих сотрудники ОМОН применили дубинки и избили одного из молодых людей. 4 полисмена старались усмирить митингующего, но тот оказал сопротивление, избиение участника акции сняли на видео и уже распространили по Сети.

Как сообщается, акция сторонников Навального в Петербурге не обошлась без происшествий. Митингующие по всей России протестовали против очередного президентского срока Путина. В некоторых городах случились потасовки. Если в Уфе полисмены решили не обострять ситуацию и просто сопроводили колонну митингующих, то в Петербурге участники акции пострадали от полицейских дубинок.

В социальной сети «ВКонтакте» уже появился ролик, на котором митингующего парня избили дубинками. В описании к видео пользователи написали оскорбительные высказывания в адрес полицейских, утверждая, что лежачего парня избивали дубинкой по почкам.

По словам очевидцев, полисмену нарушили закон. В законах о полиции указывается, что человека нельзя бить дубинками по голове, шее, ключицам. Также полисменам нельзя бить людей по животу и половым органом, в область сердца наносить удары также нельзя. На видео видно, что парень получил удары по всему телу, многие пользователи Сети пришли в возмущение.