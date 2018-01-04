В Краснодаре живодер стрелял в собаку из арбалета

В Краснодаре в ночь с 4 на 5 мая в доме жилого комплекса «Спортивная деревня» какой-то мужчина выстрелил из арбалета в собаку. Стрела попала в губу. Раненое животное нашла жительница этого дома. Она же и отвезла собаку в ветеринарную клинику.

По рассказам женщины, которая нашла животное, в собаку стрелял мужчина, живущий в ее подъезде. Поступок живодера неоправдан и необъясним. Пока что версий с мотивом этого преступления нет. Однако девушка написала на него заявление в полицию, так как опасалась и за свое здоровье, потому что мужчина ее увидел, а у него в руках она видела еще пачку стрел. По словам женщины, есть вероятность, что стрелок целился именно в пасть животного, однако собака дернулась и стрела прошла сквозь губу.

В правоохранительных органах женщине пообещали дать ответ о предпринятых действиях по отношению живодера в течении следующих 10 дней.