В Уфе полиция прошла в одной колонне со сторонниками Навального

5 мая в Уфе состоялась акция, в которой сторонники Навального прошлись колонной и митинговали с плакатами «Она нам не царь». К колонне митингующих присоединились полицейские, которые прошлись вместе с участниками акции и выступили в роли сопровождающих.

Как сообщается, в Уфе акция в поддержку идей Навального прошла без инцидентов. Если в Челябинске митинг закончился задержаниями, то уфимцы обошлись без происшествий.

Как сообщают местные СМИ, порядок и защиту от стычек могла обеспечить полиция. Вместе с митингующими, в их колонне, шли и полицейские. Сотрудники полиции выступили сопровождением для участников акции. Полицейские, отмечают участники акции, вели себя корректно. Митинг полиция снимала на 12 камер, но задержаний и всевозможных столкновений не состоялось. В акции принимали участие больше 1 000 человек.

Митингующие скандировали о том, что Telegram не нужно блокировать, а Дуров должен «прогнать» Путина. Акции проходили по всей России, участники протестов выступали против того, чтобы Путин опять стал президентом.