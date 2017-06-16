В ДТП в Бурятии пострадало 9 человек, 4 из них госпитализированы

5 мая на 85 километре дороги Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что авария произошла по вине внедорожника с маркой машины Toyota Land Cruiser. Водитель не справился с управлением и протаранил микроавтобус Fiat Ducato. Зафиксировано, что автобус до столкновения не двигался, а после того, как в него врезались, произошла цепная реакция, и микроавтобус врезался в стоящий впереди грузовик Nissan Condor.

Изначально после аварии были доставлены в больницу 9 человек. Однако пятерых после тщательного осмотра отправили домой. У них не выявили серьезных осложнений. А вот четырех человек госпитализировали. Среди них оказался и подросток 2002 года рождения. Трое людей находятся в средне тяжелом состоянии, но также один находится в тяжелом положении в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Пока что более детальной информации никто не предоставляет.