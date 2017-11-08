В Петербурге в подъезде дома изнасиловали пятиклассницу

В Петербурге 12-летняя девочка пострадала от насильника, в подъезде дома на Псковской улице ребенка встретил неизвестный мужчина, который ее жестоко изнасиловал. О происшествии мать девочки сообщила в полицию, где уже начались проверки и расследование.

Как сообщают СМИ, 4 апреля девочка возвращалась домой и вошла к себе в подъезд. Там на нее напал мужчина. Неизвестный жестоко изнасиловал ребенка и скрылся. Пострадавшая девочка рассказала о случившемся своей матери, которая поспешила сообщить об этом в полицию.

Полиция уже начала расследование происшествия. Все обстоятельства выясняются. Личность насильника, напавшего на пятиклассницу в подъезде дома, пока не установлена. Детали происшествия уточняются. Полиция ведет сбор данных и ищет возможных свидетелей, которые могли видеть мужчину возле дома ребенка или в подъезде, где было совершено жестокое изнасилование девочки.