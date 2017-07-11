Во Владивостоке в аэропорту задержали нетрезвого пассажира, который устроил дебош в самолете

Представитель правоохранительных органов России Ирина Волк, которая работает в МВД, рассказала подробности о задержании мужчины, который устроил дебош в самолете на рейсе Сеул-Владивосток.

Против мужчины составили протокол. Его обвиняют в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ. Как сообщают свидетели, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал пассажирам физической расправой и нецензурно выражался. Успокоить 45-летнего жителя Приморского края не удалось. Его смогли задержать только после приземления в аэропорте Кневичи.

Мужчине предъявляют статью за мелкое хулиганство. Сейчас он находится под арестом. От медицинского обследования мужчина отказался. Свидетелями по делу могут выступить не только пассажиры самолета, но и бортпроводники, которые пытались угомонить разбушевавшегося мужчину.