Житель Севастополя получил два года колонии за комментарий о принадлежности Крыма в «ВКонтакте»

В Севастополе 40-летний мужчин получил приговор в виде двух лет колонии за то, что в социальной сети «ВКонтакте» он написал комментарий с фразой «Крым – это Украина». Данные действия пользователя суд назвал нарушением уголовной стать, касающейся «призыва к экстремизму».

Как сообщается, в 2016 году житель Севастополя решил высказаться на счет того, кому принадлежит Крым. Мужчина не поддержал аннексию и своим комментарием высказался против того, что полуостров стал российским. Пользователь написал о том, что «Крым – это Украина».

В суде его высказывание в Сети назвали проявлением экстремизма. За комментарий мужчине присудили двухлетний срок заключения в колонии. Фраза о принадлежности Крыма была названа судом «призывом к экстремизму через интернет». Даже гособвинитель высказывался о том, что мужчине можно было дать условный срок, но суд постановил заключить жителя Крыма в колонию. Адвокат подсудимого назвала приговор «неоправданно жестоким» и уже сообщила о намерениях подать апелляционное заявление.