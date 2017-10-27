В Оренбургской области сгорел дом многодетной семьи: двое детей погибли

В ночь на 5 мая в Оренбургской области случился пожар: в селе Новотроицком сгорел дом, где жила многодетная семья. Огонь стал причиной смерти двух детей, три человека получили ожоги.

Как сообщается, в доме села Новотроицкое жили пенсионер с инвалидностью, его дочь и 6 ее детей. В доме находился пенсионер с 5 внуками, 6 ребенок вместе с матерью уходили по делам. Пожилой мужчина заметил, что в доме пахнет горелым, он попросил своего внука осмотреть комнаты. Мальчик начал обходить дом и увидел, что кухня горит и выход из дома заблокирован огнем.

Ребенок не стал мешкать, он помог своему дедушке и двум сестрам выйти из пылающего дома. На помощь к мальчику пришла соседка, но двух девочек спасти от огня не получилось – они погибли. Пенсионера, его внука и соседку пришлось госпитализировать, у них диагностировали ожоги и отравление угарным газом.

В региональном МЧС сообщили, что возможной причиной пожара могло быть замыкание в электропроводке. В доме выгорела крыша, перегородки и часть комнат. По данным, огонь охватил 105 квадратных метров.