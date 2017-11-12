В Киеве прогремел взрыв: один человек погиб

В ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв, на улице Кирилловской в 00:45 сдетонировала граната. Один человек, являвшийся бездомным, погиб, еще один травмирован.

Как сообщают СМИ, ночь на 5 мая в Киеве оказалась неспокойной. В Подольском районе украинской столицы прогремел взрыв, сдетонировала граната. Из-за сработавшего взрывного устройства погиб человек.

По данным, в инциденте погиб мужчина, который был человеком без определенного месте жительства. Помимо этого, еще один человек получил травмы.

Полиция уже начала проверки по данному инциденту. Место происшествия оцеплено, там полисмены проверяют версию о взорвавшейся гранате и ищет причастных к взрыву. Детали и подробности случившегося уточняются. Информацию о том, что мужчина, который погиб, был бездомным, предоставили СМИ. Официальных данных о личности погибшего пока не предоставляется.