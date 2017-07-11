В Ростове появление утят привело к остановке ремонта в железнодорожном депо

В Ростове в «поворотном круге», части железнодорожного депо, произошло затопление. Однако воду оттуда пока не выбрали – из-за дикой утки и её утят, поселившихся в данном месте, как сообщает VistaNews.

О происшествии поведали в Сети. По словам анонимного пользователя, чтобы с пернатыми ничего не случилось, администрация РЖД объявила о приостановке ремонтных работ. Они продолжатся, когда специалисты смогут достать дикую утку и утят, перенеся их в более безопасное место.

Интернет-пользователи попросили автора этого рассказа сообщить, чем всё закончилось. Дело в том, что дикую утку сложно поймать, они очень боятся людей и кусаются. Некоторые также посчитали, что история с пернатыми – оправдание для работников РЖД Ростова, чтобы ничего не делать.