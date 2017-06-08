В Карелии старушка украла деньги, оставленные другой клиенткой в банкомате‍. Она забрала их и поспешила уйти, а потерпевшая обнаружила пропажу лишь спустя время.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Карелия сообщают о случае, в ходе которого 67-летняя женщина украла из банкомата чужие деньги. Согласно информации, которую они передают, инцидент произошел в городе Кондопога. В полицию обратилась 37-летняя клиентка банка, которая заметила, что с ее счета списаны средства, однако на руки она их не получила.

Женщина рассказала правоохранителям, что совершала операцию в банкомате, который находился в офисе банка. По всей видимости, устройство среагировало с опозданием и выдало деньги, когда она уже забрала свою карту и ушла. После нее к банкомату подошла старушка и, увидев деньги, взяла их и ретировалась. Найти ее удалось благодаря записям с камер наблюдения. Средства она вернула хозяйке, однако от наказания ее это не освободит.