В Ставрополе задержанные переехали полицейского в попытке сбежать

В Ставрополе задержали молодых людей, которых должны были в дальнейшем проверить. Однако задержанные не стали этого дожидаться и наехали прямо на полицейского в попытке сбежать, как сообщает VladTime

В интернете появился ролик, где действующие лица – сидящие в авто парни, а также стоящие рядом с машиной полицейские. Правоохранители говорят о том, что задержанных нужно проверить, но те, вероятно, в таком не заинтересованы. Один парень быстро перемещается на водительское сиденье, вставляет ключ в зажигание и начинает ехать. Правоохранители, стоящие прямо перед авто, пытаются этому воспрепятствовать, однако ничего не выходит.

Один полицейский оказывается прямо на капоте машины. Что было дальше – непонятно, поскольку камеру закрыли рукой. Когда изображение снова появилось, становится виден полицейский, который лежит на дороге и не двигается. В подписи к ролику указали, что нарушителей всё-таки смогли догнать и задержать. Интернет-пользователи подчеркнули, что наезд на правоохранителя может иметь серьёзные последствия для парней. Из-за своего нежелания проходить проверку теперь есть риск, что они отправятся даже в тюрьму.