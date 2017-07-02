Медведь-губач убил таксиста за то, что тот пытался сделать с ним селфи

Довольно-таки часто люди готовы пойти на неоправданный риск, чтобы сфотографироваться с дикими животными. В нередких случаях это заканчивается трагически и человек умирает в следствии нападения животного. На этот раз такой случай был зафиксирован в штате Орисса в Индии. Таксист, который вез пассажиров со свадьбы, остановился, чтобы сделать селфи с раненым медведем-губачом.

После того, как на мужчину набросилось это дикое животное, пассажиры такси попытались спасти таксиста, бросая в медведя тяжелые предметы, однако это только раздражало хищника еще больше.

К месту трагического инцидента было вызвано лесников, которые сейчас занимаются поисками хищного зверя, растерзавшего таксиста. К моменту прибытия лесников на место, мужчина уже был мертв, а губач сбежал в лес.

Случаи, когда люди хотели сфотографироваться с хищным животным, и это оказалось для них фатальной ошибкой уже происходили в штате Орисса. Несколько месяцев назад молодой парень хотел сфотографироваться со слоном, однако животное набросилось на него и затоптало до смерти.