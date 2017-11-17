В Санкт-Петербурге задержали волонтера Алексея Навального

В Санкт-Петербурге полиция задержала волонтера Алексея Навального Илью Гантварга, который собирался участвовать в акции протеста перед инаугурацией Владимира Путина.

Стало известно об очередном препятствии полиции волонтерам, которые выступают в интересах оппозиционного политика и видеоблогера Алексея Навального. Накануне в Ленинградской области был задержан Илья Гантварг, выступающий координатором общественного движения "Петербургская Весна". Ситуацию прокомментировала его соратница Наталья Грязневич, которая является участницей организации "Открытая Россия", признанной нежелательной в РФ.

Она пояснила, что Гантварг был задержан правоохранительными органами, скорее всего, так как планировал проведение очередной акции протеста на 5 мая. Власти пока не одобрили мероприятие. Сколько активиста продержат в спецприемнике и повлияет ли это на проведение запланированного митинга, пока не известно.