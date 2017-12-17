В Челябинской области первоклассника сбила машина, когда он бежал на "красный"

В Челябинской области первоклассника сбила машина KIA Sorento, когда он бежал на "красный" знак светофора. Инцидент произошел 3 мая примерно в час дня в городе Кыштым.

Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области сообщают о случае, в ходе которого автомобилем KIA Sorento был сбит семилетний мальчик. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован в городе Кыштым вчера и произошел примерно в час дня.

Как стало известно, первоклассник сам спровоцировал ДТП. Он попытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, однако не успел проскочить перед машиной. 49-летний водитель иномарки пояснил, что просто не успел затормозить. В ходе аварии мальчик пострадал, но выжил. Машина двигалась не на большой скорости, так что он получил лишь несерьезные ушибы и гематомы.