Жители Воронежа показали аварийное состояние Северного моста

В группе «ВКонтакте» появились жалобы жителей на аварийное состояние Северного моста. Большие дыры прямо под ногами пешеходов не дают нормально передвигаться. Подписчики шутят, что теперь безопаснее добираться сразу вплавь.

Северный мост в Воронеже уже давно вызывал опасения у местных жителей. Постоянные мелкие ремонтные работы не дали результата, и теперь мост находится в аварийном состоянии. В социальной сети «ВКонтакте» местные жители выложили видео, на котором видно, как идущему приходится обходить огромные дыры. Как уверяют авторы публикации – этот мост очень важен для тех, кто постоянно ходит тут пешком или ездит на велосипедах.

Подписчики группы возмущены таким состоянием Северного моста и упрекают местные власти, которые до сих пор ничего не предприняли. Также, в комментариях подчеркнули, что в прошлом году была предъявлена документация, согласно которой мост был отремонтирован.

Некоторые пошутили, что разрушенный мост не беда – реку всегда можно переплыть.