Житель Краснодарского края до крови избил лишайного кота

30 апреля в городе Белореченск Краснодарского края мужчина кулаком жестоко избил больного кота. Сострадательная горожанка сняла произошедшее на видео.

Девушка пришла домой и заметила на крыльце подъезда соседа по дому на Деповской, который бил животное кулаком. Кисть его правой руки обильно испачкалась кровью. Свидетельница включила запись и попыталась добиться от мужчины объяснений. Она предлагала ему оставить кота или усыпить его. Чтобы избавить от девушки, предполагаемый живодер взял травмированного кота за шею и направился с ним к пустырю за домом. Сердобольная соседка побоялась далеко заходить из-за темноты.

Об инциденте она рассказала участникам группы "Бездомнышы Белореченска". Те обследовали местность, однако раненного питомца нигде не нашли. Кроме того, она уведомила полицию о жестоком обращении с животными. Правоохранители прибыли по адресу, пообщались с подозреваемым в квартире, а затем уехали, пообещав прислать участкового после праздничных дней.

Девушке также удалось поговорить с матерью мужчины. Она рассказала, что е сын пошел на такой шаг из-за недостатка финансов. Кот заразился лишаем, грозил передать болезнь кошке и котенку, которые также проживали в квартире. Денег на лечение или усыпление у семьи нет, поэтому хозяин пошел на радикальные меры и решил разобраться с обузой самостоятельно. Пенсионерка отметила, что у того "не было выхода" и посоветовала соседке "не расстраиваться" по этому поводу.