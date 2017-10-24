Татьяна Фельгенгауэр поделилась в суде обстоятельствами нападения

3 мая радиожурналистка Татьяна Фельгенгауэр поделилась сведениями о пережитом нападении. Она описала обстоятельства в Москве во время заседания Пресненского суда.

По словам ведущей, она не сразу поняла произошедшее и даже не видела нападавшего. 23 октября она сидела в холле здания редакции своего радио "Эхо Москвы" после совещания и была сосредоточена на своем телефоне. Примерно в 12:30 кто-то схватил её сбоку за шею. Татьяна Фельгенгауэр подумала, что таким образом кто-то захотел поздороваться с ней. Но затем неизвестный повернул голову и ударил её острым тонким предметом, напоминающим резак. Резкое движение вспороло ткани и кровеносные сосуды на шее. После последовал ещё три удара, повредившие шею, лицо и палец.

Пострадавшая на некоторое время потеряла сознание, а очнувшись увидела приемную и кровь, обильно стекающую по шее с двух сторон. Вскоре прибыли четыре машины "скорой помощи", вызванные очевидцами. Один из медиков закрыл раны повязкой и вставил катетер в поврежденную гортань.

О причастности Бориса Грица Татьяна Фельгенгауэр узнала лишь когда пришла в себя на больничной койке. Ей принесли газету, в которой журналисты назвали имя подозреваемого. Дав показания и ответив на дополнительные вопросы сторон она покинула зал. Адвокат Сергей Бадамшин попросил у суда разрешения, чтобы его клиентка более не присутствовала на заседании.