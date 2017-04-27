В Перми два авто «Яндекс.Такси» не поделили перекрёсток

Житель Перми пожаловался на плохую квалификацию водителей «Яндекс.Такси». Примером их некачественной работы стало очередное ДТП неподалёку от автовокзала – два авто не поделили перекрёсток.

Какой ущерб причинён машинам, а также есть ли пострадавшие, в настоящее время не известно. В Сети отметили, что такие случаи происходят очень часто, причём основная вина на администрации «Яндекс.Такси», как сообщает «Версия.Инфо». Сервис задерживал заработную плату своим сотрудникам, из-за чего те даже устраивали митинги и в целом отказывались выходить на службу. Такое привело к тому, что руководство «Яндекс.Такси» начало брать совсем неопытных водителей, часто попадают в аварии.

Данная ситуация вызывает волну негодования в том числе и среди жителей Перми. Новая авария, случившаяся у Автовокзала, только подлила масла в огонь. Люди стали требовать провести переэкзаменовку всех водителей «Яндекс.Такси», называя такое такси более опасным вариантом для передвижения куда-либо, чем даже самолёты.