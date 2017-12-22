В Орловской области суд отменил апелляцию осужденного за убийство своего собутыльника стулом

Осужденный в феврале за убийство своего собутыльника мужчина подал апелляционную жалобу в суд, чтобы следователи заново рассмотрели это дело, однако суд решил оставить тюремное наказание жителя Мценска без изменений.

Согласно судебным разбирательствам, 10 мая 2017 года осужденным было совершено умышленное преступление против своего собутыльника. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения поссорились и один из них схватил стул и начал избивать другого, а после того как орудие убийства было сломано, мужчина продолжил бить потерпевшего молотком, отверткой и ножом. На трупе было зафиксировано около 100 следов от ударов, однако осужденный отказывается признавать свою вину и говорит о том, что ударил потерпевшего лишь 2 раза. На счет остальных следов от ударов на теле жертвы, осужденный выдал версию о том, что его собутыльник неловко упал, в результате чего сам нанес себе колото-резанные ранения.

В эту версию суд верить отказался. Жалобу отклонили. Мужчина продолжит отбывать свой срок в колонии строгого режима на протяжении 11 лет.