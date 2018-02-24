Свидетели: погибшие летчики до последнего пытались спасти утонувший Су-30СМ

Два пилота, погибшие вместе с затонувшим Су-30СМ возле сирийской авиабазы Хмеймим, до по самого конца пытались удержать самолет в воздухе. Об этом рассказали очевидцы, слова которых передает Telegram-канал WarGonzo.

Источники утверждают, что российские летчики пять раз пытались выровнять терпящий крушение истребитель. Дважды они практически добились успеха. Предполагается, что именно из-за усилий по спасению воздушного транспорта военнослужащие не сумели своевременно катапультироваться, а потому ушли под воду вместе со своей машиной.

Канал также пишет, что к рухнувшему самолету оперативно направилась два баркаса с рыбаками, которые намеревались при возможности спасти упавших пилотов. Свидетели заметили, как Су-30 вылетел из Хмеймим и едва успел подняться над водой, как двигатель заглох. Аппарат несколько секунд вращался в воздухе, а затем ударился хвостовой частью о поверхность воды и ушел на глубину. Глубина там достигает всего 17 метров. Рыбаки предполагали, что при удаче смогут вовремя заметить россиян и спасти их.

3 мая самолет ВКС России потерпел крушение. Спустя некоторое время водолазы отыскали корпус и обнаружили обоих пилотов мертвыми. В настоящее время его готовят к подъёму. С этой целью из Тартуса доставлен корабль военного назначения с предназначенным для этого краном. Су-30 намерены извлечь из воды при помощи тросов и доставить в Тартус для технической экспертизы. На месте работают 20 водолазов. Позднее корпус должны доставить в Москву на грузовом самолете Ил-76.