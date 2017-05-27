Очевидец крушения СУ-30 в Сирии: Двигатель заглох через 40 секунд после взлета

В сети появились свежие данные о подробностях крушения российского истребителя СУ-30 в Сирии. Очевидцы происшествия уверяют, что его двигатель заглох примерно через 40 секунд после взлета, а после в свободном падении самолет перевернулся три раза и упал в воду.

Представители СМИ успели побщаться с очевидцами, которые лично наблюдали падение реактивного самолета СУ-30 в Сирии в районе авиабазы Хмеймим. Они рассказали, как происходил инцидент и сколько времени все это заняло. По словам одного из свидетелей из города Джабла, все произошло очень быстро. Поначалу ничто не предвещало беды, истребитель поднялся в воздух и начал движение в сторону моря.

Примерно через 40 секунд очевидцы заметили, что один из двигателей самолета больше не работает. В этот момент он находился в воздухе на высоте примерно 200 метров. После этого он начал стремительно падать и за это время перевернулся по меньшей мере три раза. После этого он ударился о воду и начал тонуть.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщало о выводах майора ВВС, который утверждал, что крушение не могло произойти из-за попадания птицы в двигатель истребителя СУ-30.