В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет, на борту которого стало плохо пассажиру

В международном аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого стало плохо пассажиру. Борт принадлежит авиакомпании S7 и выполнял рейс из Москвы в Варну.

СМИ сообщают, что авиалайнер вылетел из столичного Домодедово по расписанию. Он должен был следовать на черноморское побережье Болгарии, в Варну. Однако уже через пару часов полета одному из пассажиров на борту стало плохо. Экипаж принял решение о посадке в Краснодаре.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила, что одному из пассажиров рейса 921 из Москвы действительно оказывали медицинскую помощь. Медикам удалось значительно улучшить его состояние. Благодаря этому самолет уже вылетел из Краснодара в пункт своего назначения. Напомним, 27 апреля в небе над «Шереметьево» молнии поразили сразу два воздушных судна, которые совершали набор высоты. Серьезного урона самолеты не понесли, однако командиру небольшого коммерческого Bombardier диспетчеры настоятельно рекомендовали возвратиться на землю и оценить возможность продолжения полета.