В Тамбовской семейная пара найдена мертвой после начала развода

Супруги из рабочего поселка Токаревка Тамбовской области найдены мертвыми с огнестрельными ранами. Об этом в четверг уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

Изначально 2 мая полиция получила данные о трупе 42-летней женщины. Правоохранители завели уголовное дело по признакам убийства и сразу заподозрили 43-летнего супруга погибшей, с которым последняя расторгала брак. По информации следователей, мужчина приехал к жене на арендованное жильё с намерением убить. Пострадавшая пришла в ужас и начала убегать, однако подозреваемый застрелил её из обреза гладкоствольного ружья. После выстрела в спину она скончалась на месте.

Полицейские занялись поисками предполагаемого убийцы. Его обнаружили утром следующего дня с простреленной головой. Тело покойного осталось в его автомобиле, остановленном за чертой поселка.