Майор ВВС опроверг версию о попавшей птице в двигатель Су-30 в Сирии

Майор ВВС Андрей Красноперов опроверг версию о попавшей птице в двигатель российского истребителя Су-30 в Сирии. По его словам, авария, произошедшая рядом с базой Хмеймим 3 мая не могла случиться по этой причине.

В сети появилось интервью с Андреем Красноперовым, который является мастером спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, а также майором Военно-воздушных сил Российской Федерации. Корреспондент одного из отечественных изданий задал ему вопрос о причинах крушения российского истребителя в Сирии. Майор ВВС уверен - настоящие причины инцидента скрывают о общественности, ведь он не мог произойти из-за попадания в двигатель птицы.

По словам Красноперова, на его практике было несколько аварий с истребителями, и некоторые из них происходили потому что в двигатель попадала птица. Тем не менее, он уверяет, что для остановки аппарата должна участвовать птица очень крупного вида или же стая птиц. Тем не менее, даже если один двигатель остановится, реактивный самолет продолжит движение с помощью другого. В крайнем случае, пилоты могут катапультироваться, однако все они погибли в конкретном случае.