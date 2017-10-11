После дебоша два жителя Орла пытались стащить коньяк из гипермаркета

2 мая в Орле два дебошира нарушали правопорядок в одном из гипермаркетов и пытались дерзко стащить дорогостоящий коньяк. Об этом в четверг рассказала пресс-служба городской Росгвардии.

По информации правоохранителей, в торговом зале заведения мужчины затевали ссоры с покупателями и сотрудниками. Администрация безуспешно пыталась усмирить буйных нарушителей покоя. Затем один из них взял с полки две бутылки недешевого алкогольного напитка и поспешил скрыться. Предполагаемый вор грубо оттолкнул охранника и кассира, которые пытались помешать ему покинуть гипермаркет. Тогда работники нажали кнопку тревоги.

Росгвардейцы прибыли по вызову и быстро умерили пыл горожан. Задержанные дебоширы были доставлены в отделение полиции. Проверка личностей показала, что два жителя Северного района города ранее имели приводы за действия административного и даже уголовного характера.